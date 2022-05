కేసీఆర్ మాటలతో వినడు.. కొట్లాడితేనే వింటాడు; ఇక బాంచన్ బతుకులు వద్దు: బండి సంజయ్

Telangana

Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర 19వ రోజు కొనసాగుతోంది. ధన్వాడ మండలం మణిపూర్ తండాలో బండి సంజయ్ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర సందర్భంగా ఆయనను 300 మంది ఉపాధిహామీ కూలీలు కలిసి తన గోడు చెప్పుకున్నారు. ఉపాధి హామీ కూలీలో భాగంగా తమకు ఇస్తున్న డబ్బులు సరిపోవడం లేదని బండి సంజయ్ దృష్టికి తీసుకువెళ్లిన ఉపాధి హామీ కూలీలకు బండి సంజయ్ భరోసా ఇచ్చారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay knows the problems of employment guarantee workers during the Praja Sangram Yatra. said that KCR does not listen to words .. we have to fight with kcr. Bandi Sanjay said that he will see into the employment guarantee funds.