బండి సంజయ్ పర్యటనలో ఉద్రిక్తత: నల్గొండ జిల్లాలో అడ్డుకునే యత్నం చేసిన టీఆర్ఎస్, బీజేపీ ధర్నా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బీజేపీ తెలంగాణా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ నల్గొండ జిల్లాపర్యటన నేపథ్యంలో నల్గొండ లో ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. అడుగడుగునా అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా ఆయన తన పర్యటన కొనసాగించారు.బండి సంజయ్ పర్యటన క్రమంలో, బీజేపీ శ్రేణులు భారీగా ఆర్జాలబావి ఐకేపీ సెంటర్ దగ్గరకు చేరుకున్నారు. దీంతో బండి సంజయ్ పర్యటనను అడ్డుకోవడం కోసం టిఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులు కూడా భారీగా అక్కడకు చేరుకున్నాయి.

నల్లజెండాలతో బండి సంజయ్ పర్యటనను అడ్డుకోవాలని ప్రయత్నం చేశారు టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు. దీంతో ఒక్కసారిగా ఉద్రిక్త వాతావరణం చోటు చేసుకుంది. టిఆర్ఎస్ బిజెపి కార్యకర్తల మధ్య తోపులాట జరిగింది. బండి సంజయ్ గో బ్యాక్ అంటూ టిఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు.

English summary

Tensions erupted during Bandi Sanjay visit to Nalgonda district. The TRS tried to block Bandi Sanjay near Arjalabavi at every step. However, Bandi Sanjay spoke to the farmers there and assured them. BJP leaders staged a dharna against TRS.