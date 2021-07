బండి సంజయ్ వర్సెస్ రేవంత్ రెడ్డి : కేసీఆర్ పై యుద్ధం; పోటాపోటీగా పాదయాత్రల వెనుక మరో సీక్రెట్ !!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రధాన ప్రతిపక్ష పార్టీలుగా బిజెపి, కాంగ్రెస్ నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా పోటీ పడబోతున్నాయా? బండి సంజయ్ సారథ్యంలో దూకుడు చూపిస్తున్న బిజెపి, ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి సారధ్యంలో దూకుడుగా ముందుకు వెళ్లాలి అనుకుంటున్న కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం మేమే అని చెప్పుకోవడానికి రంగంలోకి దిగుతున్నాయా ? టిఆర్ఎస్ పార్టీని, కెసిఆర్ ని టార్గెట్ చేసి ప్రజాక్షేత్రంలో బలహీనం చేసి, తమ బలాన్ని పెంచుకోవడానికి బిజెపి, కాంగ్రెస్ లు వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నాయా? అటు రేవంత్ రెడ్డి, బండి సంజయ్ ఇద్దరు తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పాదయాత్ర చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక మతలబు అదేనా? అంటే అవును అనే సమాధానమే వస్తుంది.

రేవంత్ రెడ్డికి జై కొట్టటం వెనుక కొండా దంపతుల రాజకీయ వ్యూహం .. ఫైర్ బ్రాండ్ సురేఖ పక్కా పొలిటికల్ ప్లాన్ !!

English summary

BJP and the Congress are going to compete as the main opposition parties in the state of Telangana. The bjp and congress is trying to say that they are the alternative. Revanth Reddy and Bandi Sanjay both are planning to do padayathra for political mileage.