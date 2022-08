అన్ని పార్టీలు తిరిగిన ఆదర్శ దంపతులు; జీవితా రాజశేఖర్ వ్యాఖ్యలకు బండ్ల గణేష్ కౌంటర్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ను అరెస్ట్ చేసి పాదయాత్రను అడ్డుకోవడంపై మండిపడుతూ పార్టీ నేతలు ఏర్పాటు చేసిన సమావేశంలో బీజేపీ నాయకురాలు జీవితా రాజశేఖర్ కెసిఆర్ కుటుంబంపై సంచలన ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. కెసిఆర్ కుటుంబ సభ్యులకు లిక్కర్ స్కామ్ కాదు చాలా స్కామ్ లలో వాటాలున్నాయి అని జీవిత రాజశేఖర్ చేసిన వ్యాఖ్యలకు బండ్ల గణేష్ కౌంటర్ ఇచ్చారు.

Bandla Ganesh countered Jeevitha Rajasekhar's recent remarks that KCR's family is involved in all the scams in Telangana along with the liquor scam, saying that they are an ideal couple who have went in all parties.