రాడిసన్ హోటల్ లో బార్, పబ్ లైసెన్సులు రద్దు; డ్రగ్స్ కేసులో దర్యాప్తు ముమ్మరం

హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ లోని రాడిసన్ బ్లూ ప్లాజా హోటల్ లోని ఫుడింగ్ అండ్ మింక్ పబ్ పై ఎక్సైజ్ శాఖ చర్యలకు ఉపక్రమించింది. రాడిసన్ హోటల్ లో నిర్వహిస్తున్న పబ్ లైసెన్స్ ను రద్దు చేసింది. హోటల్ కి సంబంధించి లిక్కర్ లైసెన్సును కూడా రద్దు చేసింది. రాడిసన్ హోటల్ లో 24 గంటలు లిక్కర్ సప్లై చేయడం కోసం అనుమతి తీసుకున్నారు. దీనికోసం 56 లక్షల రూపాయల టాక్స్ కూడా చెల్లించారు. రాడిసన్ బ్లూ ప్లాజా హోటల్ లో పబ్ తో పాటు 24 గంటల 2బీ బార్ లైసెన్స్ ను కూడా రద్దు చేసిన ఎక్సైజ్ శాఖ నిబంధనలు ఉల్లంఘించి పబ్ లు నిర్వహిస్తే సీజ్ చేస్తామని హెచ్చరించింది.

The Excise Department has cancelled pudding and Mink Pub license at the Radisson Blue Plaza Hotel in Banjara Hills. It has also revoked the liquor license of the hotel. The case is being deeply investigated by the police.