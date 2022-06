బాసర విద్యార్థుల సమస్యలను తక్షణం పరిష్కారించాలి.!కేసీఆర్ మరో నీరో చక్రవర్తి.!బండి సంజయ్ ఫైర్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : బాసర ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థుల గోడును ఆలకించి తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని కోరుతూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు కు బిజెపి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్‌ ఘాటుగా లేఖ రాసారు. బాసర ట్రిపుల్‌ ఐటి విద్యార్థుల న్యాయమైన సమస్యలు పట్టించుకోకుండా విద్యార్థుల నిరసనలపై నిరోచక్రవర్తి గా ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు వ్యవహరిస్తున్నారని బండి సంజయ్‌ మండి పడ్డారు. బాసర ట్రిపుల్‌ విద్యార్థుల న్యాయమైన 12 డిమాండ్లను వెంటనే ఆమోదించి వాటిని పరిష్కరించాలని బండి సంజయ్‌ ముఖ్యమత్రిని డిమాండ్ చేసారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay wrote a letter to Chief Minister Chandrasekhar Rao asking him to listen to the Basra Triple IT students and take immediate action.