బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ : నోరుజారిన మహిళా ఎంపీపీ; షాకిచ్చిన మహిళలు ఏం చేశారో తెలుసా!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ కొనసాగుతోంది. మొన్నటికి మొన్న బతుకమ్మ చీరల పంపిణీలో స్టేషన్ ఘన్ పూర్ ఎమ్మెల్యే తాటికొండ రాజయ్య బతుకమ్మ చీరలను ఇస్తూ సీఎం కేసీఆర్ అందరికీ భర్త లాంటోడని నోరు జారి వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే. రాజయ్య వ్యాఖ్యలపై రాష్ట్రవ్యాప్తంగా జనం మండిపడ్డారు. ఇక ఈ ఘటన మర్చిపోకముందే తాజాగా మరో ప్రజా ప్రతినిధి బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ లో నోరు పారేసుకున్నారు.ఇష్టమొచ్చినట్లు మాట్లాడారు.

English summary

Local MPP Gunta Mounika tongule slip on local women. MPP participated in the Bathukamma saree distribution program in Ankireddy Palli in wanaparthi district, said, that to take the sarees, if they don't like the sarees then they can leave the venue.