మనిషి తలచుకుంటే ఏదైనా చేస్తాడు.. కుక్కను పులిగా మారుస్తాడు.. ఇది నిజం!!

ఓ రైతు కోతుల బారి నుండి తన పంటపొలాన్ని రక్షించుకోవడానికి కుక్కను పులిలా చారలు పెట్టి తన పంట పొలానికి కాపలాగా పెట్టారు. ఇది ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది.

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయగలడు. తిమ్మిని బొమ్మి చెయ్యగలడు. కుక్కను పులిలా మార్చగలడు. తన అవసరాలకు తగ్గట్టు పరిస్థితులనే కాదు జంతువులను కూడా వాడుకోగలడు.. ఇదేంటి అని చూస్తున్నారా.. మేము చెప్తుంది నిజమే.. మనిషి తన తెలివితేటలతో దేన్నైనా ఎలాగైనా మార్చగలడు. తాజాగా అటువంటి ఘటన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

English summary

In Jayashankar Bhupalapally district, a farmer has kept a dog with stripes like a tiger to guard his crop field to protect from the monkeys. It is currently going viral on social media.