హైదరాబాద్: వరల్డ్ బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సీజన్ 5..11వ వారంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ వారం నామినేషన్ల ప్రక్రియ కూడా పూర్తయింది. టాలీవుడ్ అందగాడు అక్కినేని నాగార్జున్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న ఈ రియాలిటీ షోలో నామినేషన్ల ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పట్లాగే హాట్ హాట్‌గా సాగింది. నలుగురు ఆడవాళ్లు ఒకేచోట గుమికూడి ఉండలేరనే సామెతను గుర్తు చేసింది. ఒకరికిపై ఒకరు విమర్శించుకోవడాన్ని మించిపోయింది. వెక్కిరింపుల దాకా వెళ్లింది.

English summary

There seems to be a war of words between the contestants as in the past. Eight were nominated except captain Ravi. It appears that Manas, Kajal, Siri, Annie, Shannu, Sunny, Pinky and Singer Sriram are among the nominees.