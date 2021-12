హైదరాబాదీల టేస్టులో మార్పు- సర్వేలో తేలిందిదే : బిర్యానీ..సమోసా వదల్లేం : కీటో డైట్‌- వేగాన్‌ రుచులు..!!

Telangana

oi-Sai Chaitanya

కరోనా ఎఫెక్ట్ ఒక్క సారిగా ఆహార రుచులనూ మార్చేసింది. రుచుల కంటే ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు. వారంలో రెండు రోజుల పాటు పూర్తిగా ఆరోగ్యాన్ని పెంచే ఆహారాన్నే ఎంచుకుంటున్నారు. ప్రతీ ఏటా ప్రకటించినట్లుగా స్విగ్గీ 'స్టాట్‌ఈటస్టిక్స్‌-2021'ను విడుదల చేసింది. ఏడాది కాలంలో తమకొచ్చిన ఆర్డర్ల ఆధారంగా విశ్లేషణ చేసింది. పిండి పదార్థాలు తగ్గించి ప్రోటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే కీటో డైట్‌ ఆర్డర్లు 23 శాతం, మొక్కల నుంచి వచ్చే ఆహారం వేగాన్‌ రుచులు 83 శాతం పెరిగినట్లు తెలిపింది.

English summary

Swiggy survey reveals popular food trends of 2021, Biryani was the most popular item to be delivered across cities and The most binged snack of the year was the humble, desi samosa.