మునుగోడులో కాంగ్రెస్ కు ముందు నుయ్యి, వెనుక గొయ్యి.. కాంగ్రెస్ వెనుకబడటానికి కారణాలివే!!

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 2023 ఎన్నికల వాతావరణం ఇప్పటి నుండే కనిపిస్తుంది. మునుగోడు ఉపఎన్నిక తీసుకువచ్చిన పొలిటికల్ హీట్ రాష్ట్రంలో ప్రధానంగా కనిపిస్తున్న పరిస్థితి ఉంది. మునుగోడు నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యేగా కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అనివార్యమైంది. ఇక ఈ ఉప ఎన్నికలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ప్రతిష్టాత్మకంగా మారడంతో తాడోపేడో తేల్చుకోవడానికి ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలన్నీ ఇప్పటి నుంచే ఎన్నికల వ్యూహాలతో ప్రజాక్షేత్రంలోకి వెళుతున్నాయి.

English summary

The Congress, which has fallen to the third position in munugode by election, has to fight for its existence. In munugode while BJP and TRS were advancing in the by-election campaign, the Congress was lagging behind in the campaign