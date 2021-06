బీజేపీలో 'వివేక్ వెంకటస్వామి'పై వ్యతిరేకత-జాతీయ నాయకత్వానికి ఫిర్యాదు చేసే యోచన...?

Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ బీజేపీలో మాజీ ఎంపీ వివేక్ వ్యవహారంపై వాడి వేడి చర్చ జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా గతంలో వివేక్ ప్రాతినిధ్యం వహించిన పెద్దపల్లి లోక్‌సభ సెగ్మెంట్‌లోని బీజేపీ నేతలు ఆయనపై తీవ్ర వ్యతిరేకతతో ఉన్నట్లు కొన్నాళ్లుగా ప్రచారం జరుగుతోంది. నియోజకవర్గంలో వివేక్ ఒంటెద్దు పోకడలు పోతున్నారని... తొలి నుంచి పార్టీని అంటిపెట్టుకుని ఉన్న తమను విస్మరిస్తున్నారని అక్కడి కార్యకర్తలు,నేతలు వాపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాదు,త్వరలోనే ఆయనపై జాతీయ నాయకత్వానికి ఫిర్యాదు చేసే యోచనలో ఆ నేతలు ఉన్నట్లు ప్రచారం జోరందుకుంది.

English summary

There is a heated debate going on in the Telangana BJP over former MP Vivek politics. In particular, BJP leaders in the Peddapalli Lok Sabha segment, which Vivek has represented in the past, have been risinng voice against him.