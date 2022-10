మునుగోడులో బీజేపీ దూకుడు; ప్రచారానికి జాతీయ నాయకులు; రంగంలోకి బండి సంజయ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

మునుగోడు ఉప ఎన్నికల పర్వం నేటితో నామినేషన్లు పూర్తి కానుండటంతో ఊపందుకుంటోంది. ప్రధాన పార్టీలన్నీ మునుగోడులో ప్రచార పర్వాన్ని హోరెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే మునుగోడు లో టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కోసం మంత్రులు రంగంలోకి దిగి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారు. టిఆర్ఎస్ అభ్యర్థి కూసుకుంట్ల ప్రభాకర్ రెడ్డి కోసం మంత్రి కేటీఆర్ సైతం రంగంలోకి దిగారు. ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి పాల్వాయి స్రవంతి కోసం రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. బిజెపి అభ్యర్థి కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి కోసం బీజేపీ రాష్ట్రస్థాయి నేతలు, జాతీయ స్థాయి నేతలు రంగంలోకి దిగి ఎన్నికల ప్రచారాన్ని సాగిస్తున్నారు.

English summary

As before, the munugode by poll continues. Bandi Sanjay along with state leaders will campaign from October 17. The campaign period will reach its peak as the national leaders will also be campaigning.