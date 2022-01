ఆ నిబంధనల ఉల్లంఘన; మంత్రి కేటీఆర్ పై, గులాబీనేతలపై నల్గొండ ఎస్పీకి బీజేపీ ఫిర్యాదు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇటీవల నల్గొండ జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలోనూ, ఐటి హబ్ శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ పై నల్గొండ బిజెపి నాయకులు జిల్లా ఎస్పీకి ఫిర్యాదు చేశారు. కేటీఆర్ కార్యక్రమంలో నిబంధనలు పాటించలేదని, ఇష్టారాజ్యంగా కార్యక్రమాలను నిర్వహించాలని వారు పేర్కొన్నారు. మంత్రుల పర్యటన లో జీవో 327 ఉల్లంఘనపై చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర బీజేపీ ఉపాధ్యక్షులు డా. జి. మనోహర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు.

English summary

Nalgonda BJP leaders incensed that the covid regulations were not followed by ktr and trs leaders. bjp leaders complained to district SP and asked to take action on the violation of G.O 327.