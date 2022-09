అది డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ కాదు.!ప్రజల పాలిట ట్రబుల్ ఇంజన్ సర్కార్.!బీజేపిని తరిమికొట్టాలన్నహరీష్ రావు.!

Telangana

oi-Harikrishna

సంగారెడ్డి/హైదరాబాద్: సంక్షేమ పథకాల రూపకల్పన, అమలులో తెలంగాణ రాష్ట్రం అగ్రగామిగా ఉందన్నారు వైద్య ఆరోగ్య శాఖా మంత్రి హరీష్ రావు. భారత దేశంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 2016 రూపాయల పెన్షన్ ఇవ్వడం లేదని, తెలంగాణలో అది సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు మాత్రమే ఇస్తున్నరని గుర్తు చేసారు. సంగారెడ్డిలో పెన్షన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో మంత్రి హరీష్ రావు పాల్గిని ప్రభుత్వ పథకాల అమలు తీరును ప్రశంసించారు. బీజేపి దేశానికి ఏంచేసిందని, బీజేపి పాలిత రాష్ట్రాల్లో తెలంగాణలో అమలవుతున్న పథకాలు అమలవుతున్నాయా అని ప్రశ్నించారు. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అంటూ, ట్రబుల్ ఇంజన్ సర్కారు వైపు ప్రజల దృష్టిని మళ్లించే ప్రయత్నం చేస్తున్నరని, జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలన్నారు మంత్రి హరీష్ రావు.

English summary

Minister Harish Rao questioned what BJP has done to the country and whether the schemes implemented in Telangana are being implemented in BJP-ruled states. Minister Harish Rao said that they are trying to divert people's attention towards the trouble engine government by saying double engine government and should be careful.