ఇక బీజేపితో యుద్దమే.!రైతాంగాన్ని అయోమయంలోకి నెడుతున్నారన్న మంత్రి గంగుల కమలాకర్.!

హైదరాబాద్ : రాష్ట్రంలోని రైతాంగాన్ని అయోమయంలోకి నెట్టి వారికి తీవ్ర నష్టాన్ని కలుగజేసి రాజకీయ పబ్బం గడుపుకునే నీచ ఆలోచనలతో రాష్ట్ర బీజేపీ వ్యవహరిస్తుందన్నారు మంత్రి గంగుల కమలాకర్. రైతుల అయోమయ స్థితిని, ఆందోళనలను తగ్గించాల్సిన బాధ్యతగల కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని యాసంగి ధాన్యం కొంటారా? లేదా? అని ప్రశ్నిస్తే సమాదానం చెప్పకుండా రైతాంగాన్ని మరింత అయోమయానికి గురిచేసేలా వ్యవహరిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాష్ట్ర బీజేపి నేతలకు వానాకాలం కొనుగోళ్లు చేయాలని దర్నా కార్యక్రమం చేపట్టడం అర్థం లేని చర్య అని మంత్రి గంగుల కమలాకర్ ధ్వజమెత్తారు.

English summary

Minister Gangula Kamalakar said the state BJP was dealing with nefarious ideas of confusing the farmers of the state and causing them serious damage and living in a political pub.