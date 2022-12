సీఎం రేసులో వీరే: అధికారం రాకముందే గాల్లో మేడలు కడుతున్న కమలనాధులు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తుందో రాదో ఎవరికీ తెలియదు. ఎన్ని సీట్లు వస్తాయో కూడా ఎవరికీ తెలీదు. ప్రజల్లో ఉన్న అభిమానం ఓటు బ్యాంకుగా మారుతుందా అంటే అది కూడా తెలీదు. బీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా మేమే అని చెబుతున్నా ప్రజలు బీజేపీని బీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయంగా చూస్తారో లేదో కూడా తెలీదు. ఇన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం తెలియని, క్లారిటీ లేని బిజెపీలో నేతలు ఇప్పుడు గాల్లో మేడలు కట్టడం అటు రాజకీయ వర్గాలను, ప్రజలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది.

English summary

BJP leaders dreaming of CM post before they didn't get power, the list of aspirants in BJP will increase. Before coming to power, leaders like Etela Rajender, DK Aruna, Bandi Sanjay and Kishan Reddy are competing.