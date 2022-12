బీజేపీ మిషన్ 90.. న్యూ ఇయర్ తో షురూ..ఇక సమరమే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికారం సాధించడం కోసం బిజెపి ఎన్నికల శంఖారావాన్ని పూరిస్తున్నారు. వచ్చే ఎన్నికల కోసం క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేసే సైన్యాన్ని సిద్ధం చేసింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీఆర్ఎస్ కు ప్రత్యామ్నాయ రాజకీయ పార్టీ బీజేపీనే అని చూపించే ప్రయత్నం చేస్తున్న నాయకులు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో కదనరంగంలోకి దూకారు. మొత్తం వచ్చే ఎన్నికలలో 90 అసెంబ్లీ స్థానాలను టార్గెట్ చేసుకొని మిషన్ 90 కార్యాచరణ ప్రణాళికకు తాజాగా జరిగిన సమావేశంలో ఆమోద ముద్ర పడింది.

English summary

BJP Mission 90 focused on Telangana will start from New Year. The election team has prepared to target 90 constituencies and work with the aim of winning.