ప్రధానిపై అసభ్యంగా మాట్లాడిన కేసీఆర్ పై దేశద్రోహం కేసు పెట్టాలి: బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

దుబ్బాక బిజెపి ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు తెలంగాణ సీఎం కెసిఆర్ పై నిప్పులు చెరిగారు. అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగాన్ని సీఎం కేసీఆర్ అవహేళన చేస్తూ మాట్లాడటం తగదని రఘునందన్ రావు కెసిఆర్ వ్యాఖ్యలపై అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు. రాజ్యాంగం పట్ల విశ్వాసం లేని వ్యక్తి కేసీఆర్ ఒక్క నిమిషం కూడా సీఎం కుర్చీలో కూర్చోవద్దని రఘునందన్ రావు మండిపడ్డారు.

English summary

BJP MLA Raghunandan Rao said that a treason case should be filed against KCR for speaking indecently against the Prime Minister. KCR immediately apologized to Ambedkar for insulting the Constitution