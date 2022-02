కేసీఆర్ దేవుడికే శఠగోపం పెట్టాలనుకోవడం మూర్ఖత్వం; వేములవాడ రాజన్న ఆలయ అభివృద్ధిపై రఘునందన్ రావు నిలదీత

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వేములవాడ రాజరాజేశ్వర స్వామి ఆలయ అభివృద్ధి విస్మరించిందని దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు ఆరోపణలు గుప్పించారు. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకున్న దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు వేములవాడ ఆలయ అభివృద్ధి గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

MLA Raghunandan Rao said that it was foolish for KCR to want to offend God and that the development of the Vemulawada Rajanna Temple would be questioned in the Assembly budget meetings.