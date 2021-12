అక్కడ కరోనా కట్టడి కష్టం; నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ కు అనుమతి ఇవ్వొద్దు: బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్

Telangana

నుమాయిష్ గా ప్రసిద్ది చెందిన ఆల్ ఇండియా పారిశ్రామిక వార్షిక ఎగ్జిబిషన్ (AIIE) ప్రతి ఏడాది జనవరి 1 నుంచి నాంపల్లి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ లో ప్రారంభమవుతుంది. అయితే కరోనా వ్యాప్తి కారణంగా నుమాయిష్ నిర్వహణపై అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించాలా వద్దా అనే దానిపై తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకోవాలని తెలంగాణ హైకోర్టు సోమవారం ఆదేశించింది. ఈ క్రమంలో నుమాయిష్ ఎగ్జిబిషన్ నిర్వహించటానికి ఒక పక్క రంగం సిద్ధం చేస్తుంటే మరోపక్క అనుమతి ఇవ్వొద్దు అని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ తెలంగాణా ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

MLA Rajasingh said the exhibition was not allowed due to the spread of corona epidemic and omicron in the country. Millions of people would flock to the exhibition in Goshamahal constituency, which would increase the risk of corona spreading.