ఆ దమ్ము కేసీఆర్ కు లేదు; దళితులతో పెట్టుకున్న కేసీఆర్ సర్వనాశనమే: రాజా సింగ్ ఆగ్రహం

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఇటీవల కేంద్ర మంత్రి నిర్మల సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రవేశ పెట్టిన నేపథ్యంలో బడ్జెట్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తూ, రాజ్యాంగంలో మార్పులు తీసుకురావాలని సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యానించారు. సీఎం కేసీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై బిజెపి నేతలే కాకుండా, ఇతర ప్రత్యర్ధి పార్టీల నేతలు కూడా తీవ్రస్థాయిలో కేసీఆర్ పై విరుచుకుపడుతున్నారు.

పాస్ పోర్ట్ బ్రోకర్,దుబాయ్ శేఖర్.. బూతుపురాణం మానుకోకపోతే కేసీఆర్ నాలుక తెగ్గోస్తాం: డీకే అరుణ

English summary

BJP MLA Raja Singh was outraged over CM KCR's remarks that he wanted to change the constitution. BJP MLA Raja Singh cursed that the KCR would be destroyed by Dalits.