బీజేపీలో 'మోత్కుపల్లి' దుమారం-కుండ బద్దలు కొట్టిన సీనియర్ నేత-భయపడేది,బాధపడేది లేదని...

oi-Srinivas Mittapalli

తెలంగాణ బీజేపీలో సీనియర్ నేత మోత్కుపల్లి నర్సింహులు వ్యవహారం దుమారం రేపుతోంది. పార్టీ లైన్‌ను కాదని సీఎం కేసీఆర్ అధ్యక్షతన జరిగిన అఖిలపక్ష సమావేశానికి మోత్కుపల్లి హాజరుకావడంపై బీజేపీలో వాడి వేడి చర్చ జరుగుతోంది. కేసీఆర్ ప్రతిపాదించిన దళిత సాధికారత పథకంపై అఖిలపక్ష సమావేశం అనంతరం మోత్కుపల్లి ప్రశంసలు కురిపించడం బీజేపీ నేతలకు మింగుడుపడటం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో మోత్కుపల్లి టీఆర్ఎస్‌తో టచ్‌లోకి వెళ్తున్నారా అన్న అనుమానాలు,సందేహాలు బీజేపీలో వ్యక్తమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామాలపై తాజాగా ఓ టీవీ న్యూస్ ఛానెల్‌తో మాట్లాడిన మోత్కుపల్లి పలు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

English summary

Mothkupalli opined that the all-party meeting chaired by the CM KCR on the Dalit empowerment scheme need not be viewed from a political perspective. He said he had protected the dignity of the BJP by attending the meeting.