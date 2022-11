మోడీ తెలంగాణా వస్తే అడ్డుకోవటం దేనికి? కేసీఆర్ కడుపుమంట ఎందుకు?: బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ రామగుండం లోని ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ ని ప్రారంభించి జాతికి అంకితం చేయడానికి నవంబర్ 12వ తేదీన తెలంగాణా కు వస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటనను అడ్డుకోవడం కోసం టిఆర్ఎస్ ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టింది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఎప్పటినుండో ఉత్పత్తి మొదలు పెట్టిన రామగుండం ఎరువుల ఫ్యాక్టరీని ఇప్పుడు ప్రారంభించడం దేనికి అంటూ ప్రశ్నిస్తున్న టిఆర్ఎస్ నేతలు, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అడుగడుగున అన్యాయం చేస్తున్న ప్రధాని మోడీ ని అడ్డుకుని తీరుతామని చెబుతున్నారు.

BJP MP Lakshman was furious over the comments made by TRS leaders to stop Modi from coming to Telangana. BJP MP Lakshman questioned what is the problem to KCR if PM Modi starts a fertilizer factory.