oi-Dr Veena Srinivas

జులై 2 మరియు 3 తేదీలలో రెండు రోజుల బీజేపీ జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశానికి నగరానికి విచ్చేసే ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ మరియు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ అగ్ర నాయకత్వానికి తెలంగాణ స్పెషల్ వంటకాలను రుచి చూపించాలని బిజెపి తెలంగాణ రాష్ట్ర నాయకులు కసరత్తులు చేస్తున్నారు.

English summary

special Telangana dishes will be served at BJP national executive meetings. Yadamma the Telangana cooking specialist taken classes with the five-star hotel chefs over the recipes. Prepared a menu of special dishes in Telangana