తెలంగాణ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు బీజేపీ రోడ్ మ్యాప్ సిద్ధం; భవిష్యత్ కార్యాచరణ ఇదే!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణలో కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టడమే లక్ష్యంగా భారతీయ జనతా పార్టీ 2023లో జరగనున్న రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల కోసం రోడ్‌మ్యాప్‌ను సిద్ధం చేసింది. రాష్ట్రంలో పార్టీని బలోపేతం చేసేందుకు బీజేపీ అనేక కార్యక్రమాలు చేపడుతోంది. అందులో భాగంగా జులై 21 నుంచి 'పల్లె గోస-బీజేపీ భరోసా' పేరుతో బీజేపీ 15 ప్రాంతాల్లో మోటార్‌సైకిల్‌ యాత్ర చేపట్టనుంది.

బైక్ ర్యాలీలతో ప్రతి నియోజకవర్గంలో పర్యటించి బీజేపీ తెలంగాణ ప్రజల కోసం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను ప్రచారం చేయడంతో పాటుగా, కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజాక్షేత్రంలో ఎండగట్టడానికి బిజెపి నిర్ణయించింది. అంతేకాదు ప్రజా సంగ్రామ యాత్రకు ప్లాన్ చేస్తుంది.

English summary

BJP road map for Telangana assembly elections has been prepared. Ts BJP in-charge Tarun Chugh said that From July 21, Palle Gosa BJP Bharosa announced and the third phase of Praja Sangrama Yatra will start from August 2.