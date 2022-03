ఇందిరా పార్క్ వద్ద బీజేపీ ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ దీక్ష; ఎట్టకేలకు పోలీసుల అనుమతి

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఇందిరా పార్క్ వద్ద బిజెపి తలపెట్టిన ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ దీక్షకు ఎట్టకేలకు ఈ రోజు అనుమతి లభించింది. తెలంగాణ అసెంబ్లీ నుంచి బీజేపీ ఎమ్మెల్యేల సస్పెన్షన్ ను నిరసిస్తూ ఇందిరాపార్కు వద్ద ధర్నా చౌక్ లో బిజెపి ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ దీక్ష చేయాలని నిర్ణయం తీసుకోగా పోలీసులు అనుమతి నిరాకరించిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు బీజేపీ నేతలు.ప్రజాస్వామ్య గొంతుకను నులిమేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ధర్నాలు చేయడానికి సీఎం కేసీఆర్ కి అనుమతి ఇస్తారా? టిఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు అయితే ధర్నాలు చేయొచ్చా? బిజెపి దీక్ష చేస్తే తప్పా అంటూ బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ తెలంగాణ పోలీసులను నిలదీశారు.

English summary

The BJP attempt to preserve democracy at Indira Park has finally received police permission. The BJP today staged a protest against the suspension of BJP MLAs from the Legislative Assembly sessions by the Speaker and the Telangana government.