సంక్రాంతి ముగ్గులతోనూ కేసీఆర్ కు బీజేపీ షాక్!!

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార బీఆర్ఎస్ పార్టీకి తామే ప్రత్యామ్నాయమని చెప్పుకుంటున్న బిజెపి రాష్ట్రంలో క్షేత్రస్థాయిలో ప్రజల్లోకి వెళ్లడానికి శతవిధాల ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందులో భాగంగా ఇప్పటికే బండి సంజయ్ పాదయాత్రను కొనసాగించి ప్రజల సమస్యలను నేరుగా తెలుసుకొని, వారి సమస్యల పరిష్కారం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వంపై విరుచుకుపడుతూ ప్రజల మద్దతు పొందడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇక ప్రజా గోస బిజెపి భరోసా పేరుతో బైక్ ర్యాలీలు చేస్తూ నియోజకవర్గాలలో పర్యటిస్తున్నారు.

English summary

On Sankranthi, the BJP said that it will shock KCR with rangolis, so that the strength of the BJP can be known across the state and kcr, the BJP has directed the party ranks rangolis with the lotus flower symbol. BL Santhosh has given key suggestions in this regard.