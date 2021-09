Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

మంత్రి కేటీఆర్ రాజీనామా సవాల్‌కు బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. రాజీనామా చేయాల్సింది కేటీఆర్ కాదు కేసీఆర్ అని అన్నారు. కేసీఆర్ తనతో వస్తే ఢిల్లీకి వెళ్లి ఇద్దరం రాజీనామా చేద్దామని అన్నారు. కేటీఆర్ అజ్ఞాని అని... ఆయనకు రాజ్యాంగం తెలియదని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రం రూపాయి ఆదాయమిస్తే కేంద్రం తిరిగి ఆటానా మాత్రమే ఇస్తోందని కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలను తప్పు పట్టారు. కేసీఆర్ ఢిల్లీ పర్యటనలో ఈ విషయాన్ని ఎందుకు అడగలేదని ప్రశ్నించారు. కేటీఆర్ తుపాకీ రాముడి మాటలు ఇక నడవయ్ అని అన్నారు.

English summary

BJP state president Bandi Sanjay given counter to Minister KTR's challenge. He said KCR should resign not KTR.If CM KCR come to Delhi with him then there both will resign,he added.