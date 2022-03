కేసీఆర్ టార్గెట్ గా.. విద్యుత్ ఛార్జీల పెంపుకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ధర్నాల హోరు; పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత

Telangana

కేంద్రం యాసంగి ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయాలని బిజెపి మెడకు ఉచ్చు బిగించే ప్రయత్నం టిఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తుంటే రాష్ట్రంలో పెరుగుతున్న విద్యుత్ చార్జీలపై, ఆర్టీసీ బస్సు ఛార్జీలపై, అలాగే ధాన్యాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చెయ్యాలని, టిఆర్ఎస్ పార్టీ తీరుకు వ్యతిరేకంగా బీజేపీ ఆందోళన బాట పట్టింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విద్యుత్ చార్జీల పెంపుకు నిరసనగా భారతీయ జనతా పార్టీ నేతలు ధర్నాలు, నిరసన కార్యక్రమాలు చేపట్టి కెసిఆర్ సర్కార్ తీరును ఎండగడుతున్నారు.

English summary

The BJP has raised concerns in all districts across the state against the hike in current charges in Telangana. Police in several places have blocked the BJP ranks. Arrests were made. This created tension in many places.