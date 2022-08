మునుగోడులో బీజేపీ వ్యూహం.. అమిత్ షా సభ తర్వాత రాష్ట్ర నాయకులంతా మునుగోడులోనే.. ఎందుకంటే!!

Telangana

మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి రాజీనామా చేయడంతో మునుగోడు ఉపఎన్నిక అనివార్యంగా మారింది. ఇక మునుగోడు ఉప ఎన్నిక అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కీలకంగా మారడంతో ప్రధాన పార్టీలన్నీ, మునుగోడును హస్తగతం చేసుకోవడం కోసం వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నాయి. ఎవరికివారు మునుగోడులో జెండా ఎగురవేస్తే వచ్చే ఎన్నికలలో దాని ప్రభావం ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

BJP's strategy was ready for munugode. After Amit Shah's meeting, all the state leaders will stay in Munugode. It is reported that each senior leader will take responsibility for five villages and enter the field.