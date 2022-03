కేసీఆర్ ఆశలు గాల్లో మేడలే.. 100 సీట్లలో ఓడిపోతారు: తరుణ్ చుగ్ సంచలనం

Telangana

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీల మధ్య మాటల యుద్ధం కొనసాగుతుంది. సీఎం కేసీఆర్ ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళతారని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారమైన సమయంలో అసలు ముందస్తుకు వెళ్ళే ఆలోచన లేదని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు. అంతేకాదు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో సర్వేలు జరుగుతున్నాయని, ఆరునూరైనా ఈసారి ముందస్తు ఎన్నికలకు వెళ్ళమని కేసీఆర్ వెల్లడించారు. వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో 95 నుండి 105 సీట్లు గెలుస్తామని తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అయితే సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలకు బిజెపి నేతలు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.

English summary

Responding to the elections and seats in Telangana, BJP state affairs in-charge Tarun Chugh made sensational remarks that the TRS party led by KCR would lose 100 seats in the coming elections.