తెలంగాణపై బీజేపీ అగ్రనేతల ఆశలు.. స్పష్టంగా చెప్పిన అమిత్ షా సంచలన వ్యాఖ్యలు!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

తెలంగాణ రాష్ట్రం పై బీజేపీ అగ్రనేతలు ఫోకస్ చేస్తున్నారా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్ మధ్య జరుగుతున్న ప్రచ్చన్న యుద్ధానికి ఇది ఒక కారణమా? తెలంగాణా రాష్ట్రంలో అధికారంపై బీజేపీ హైకమాండ్ బోలెడు ఆశలు పెట్టుకుందా? తెలంగాణ రాష్ట్రంపై ఈ క్రమంలోనే అమిత్ షా దృష్టి సారించారా? అంటే తాజాగా అమిత్ షా చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో అవును అనే సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది.

English summary

Amit Shah latest comments make it clear that the top leaders of BJP have pinned their hopes on Telangana. Amit Shah's sensational comments that the BJP government will be formed in the next elections in Telangana has now become a hot topic.