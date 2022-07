బీజేపీ వర్సెస్ టీఆర్ఎస్: జిల్లాలలోనూ సాలుదొర.. సెలవుదొర; రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రచ్చ షురూ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

బిజెపి జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు ఇచ్చిన జోష్ తెలంగాణ బీజేపీ లో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. టిఆర్ఎస్ పార్టీని టార్గెట్ చేస్తూ దూకుడు పెంచడానికి బీజేపీ శ్రేణులు సమాయత్తమవుతున్నాయి. అధికార టీఆర్ఎస్ పై అన్ని వైపు నుంచి దాడి చేసి ఊపిరాడనివ్వకుండా చేయాలని బిజెపి అధినాయకత్వం స్థానిక నాయకత్వానికి దిశానిర్దేశం చేయడంతో బండి సంజయ్ సారథ్యంలో బిజెపి నేతలు రంగంలోకి దిగుతున్నారు.

English summary

The BJP vs TRS ruckus will reach its peak. With the decision to set up salu dora selavu dora digital boards in all districts and RTI applications in all districts, the war between the two parties will reach a fever pitch.