తెలంగాణాకు వచ్చి బీఎల్ సంతోష్ షాకింగ్ హెచ్చరిక అంతర్యం ఇదేనా? బీఆర్ఎస్ కు చుక్కలేనా!!

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసులో అనుమానితులుగా నోటీసులు ఇచ్చిన బిజెపి నేత బిఎల్ సంతోష్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న బిజెపి నాయకుల శిక్షణా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలు రాష్ట్ర రాజకీయ వర్గాలలో ఆసక్తికర చర్చకు కారణంగా మారాయి. ఆయనే తెలంగాణాకు వచ్చి మరీ హెచ్చరించి వెళ్ళటం ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది.

English summary

BL Santosh warning to those over MLAs poaching case must face dire consequences have now become a reason for an interesting discussion, that BRS should face more consequences.