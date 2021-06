Telangana

oi-Srinivas Mittapalli

హైదరాబాద్‌లో బ్లాక్ ఫంగస్(మ్యుకోర్‌మైకోసిస్) కేసులకు నోడల్ కేంద్రంగా ఉన్న కోఠి ఈఎన్‌టీ ఆస్పత్రిలో ఈ వ్యాధి కారణంగా తొలి మరణం సంభవించినట్లు తెలుస్తోంది. ఆదిలాబాద్ జిల్లాకు చెందిన శ్రీనివాస్(50) అనే వ్యక్తి బ్లాక్ ఫంగస్‌కి ఇక్కడ చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందినట్లు సమాచారం. అయితే ఆస్పత్రి యాజమాన్యం మాత్రం శ్రీనివాస్ గుండెపోటుతో చనిపోయాడని చెబుతుండటం గమనార్హం. దేశంలో కోవిడ్ కేసులు తగ్గుముఖం పడుతున్న వేళ బ్లాక్ ఫంగస్ కేసులు పెరుగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

English summary

Srinivas,a black fungus infected patient was admitted to Koti ENT Hospital on the 30th of May. He died at 11 a.m. on Tuesday (June 1) as doctors treated him better but his condition worsened. The family members were informed and the body was handed over.