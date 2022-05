ఎగిసిపడ్డ ఉద్యమం.!రాళ్లకు తలవంచిన తూటాలు.!మానుకోట రాళ్ల దాడి ఘటనకు పన్నెండేండ్లు.!

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్: ఊపందుకున్న తెలంగాణ ఉద్యమం ఊపిరులను సైతం లెక్క చేయకుండా లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. యావత్ భారత దేశ దృష్టిని మరల్చిన మానుకోట రాళ్ల ఘటన తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక భూమిక పోషించింది. ధైర్యం, మొక్కవోని ఆత్మవిశ్వాసం, తెగింపు, స్వపరిపాలన కాంక్ష, శత్రువును ఎదుర్కొనాలనే పట్టుదల అనే అంశాలన్నీ తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు మరొక్కసారి చూపించింది మానుకోట రాళ్ల ఘటన. తెలంగాణ సాధన ప్రక్రియలో వెనకడుగు వేయబోమని, ప్రాణాలైనా అర్పించి తెలంగాణ సాధించుకుటామనే సంకేతాలనిచ్చింది మానుకోట ఘటన. మానుకోట రాళ్ల దాడి ఘటన శనివారంతో పన్నండేళ్లు పూర్తి చేసుకుంటుంది.

English summary

The Manukota incident signaled that we will not back down in the process of practicing Telangana and that we will achieve Telangana by sacrificing our lives. The Manukota stone attack incident will complete twelve years by Saturday.