ఉల్లిపాయలు అమ్ముకుంటున్న కండలవీరుడు..పట్టుదల ఉన్నా పేదరికమే శాపమైన బాడీ బిల్డర్ కథ!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

పేదరికం ఆ కండలవీరుడి పాలిట శాపమైంది. రాష్ట్ర స్థాయి బాడీబిల్డింగ్ పోటీలలో ఆరు సార్లు ప్రథమ బహుమతి పొందిన వ్యక్తి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయలు అమ్ముకునే పరిస్థితి వచ్చింది. అత్యంత ప్రతిభ ఉన్న క్రీడాకారులు ఎంతోమంది సరైన గుర్తింపు లేక, ప్రోత్సాహం లేక మరుగున పడిపోతున్న పరిస్థితి అనేక సందర్భాలలో చూస్తున్నాం. తాజాగా బాడీ బిల్డింగ్ పోటీలలో రాష్ట్రస్థాయిలో సత్తా చాటిన వ్యక్తి కుటుంబాన్ని పోషించుకోవడం కోసం వీధి వీధి తిరుగుతూ ఉల్లిపాయలు విక్రయించడం గురించి తెలిసిన వారందరినీ ఆవేదనకు గురి చేస్తోంది.

English summary

Poverty is the curse of a body builder. A man named bhadraiah from bhadradri kottagudem district who won first prize six times in state-level bodybuilding competitions is now selling onions on roads.