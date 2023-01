Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కృష్ణ ఎక్స్ ప్రెస్ ట్రైన్ కు బాంబు బెదిరింపు కాల్ వచ్చింది. గుర్తు తెలియని వ్యక్తి కృష్ణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ లో బాంబు పెట్టారని 100 నెంబర్ కు కాల్ చేసి చెప్పడంతో ఒక్కసారిగా కలకలం మొదలైంది. ఒక పక్కన దేశ రిపబ్లిక్ డే వేడుకలకు రెడీ అవుతున్న వేళ కృష్ణ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రైలులో బాంబు పెట్టారని వచ్చిన కాల్ రైల్వే పోలీసులను, సివిల్ పోలీసులను పరుగులు పెట్టించింది. ఇక ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే..

English summary

The railway police, rushed to the Krishna Express train in the wake of a bomb threat, breathed a sigh of relief as there was nothing there. The railway police found that the phone call was made by a mentally upset person in the train.