భారత్ లో పుట్టారు.!అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు సీఈవోలుగా ఎదిగారు.!కేటీఆర్ ట్వీట్ లో మర్మం అదేనా?

Telangana

oi-Harikrishna

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ సోషల్ మీడియా యాప్ ట్విట్టర్ కు కొత్త సీఈవోగా భారత సంతతికి చెందిన పరాగ్ అగర్వాల్ నియామకంపై మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అంతర్జాతీయ టెక్నికల్ కంపెనీలకు సీఈవోలుగా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న భారతీయులపై మంత్రి కేటీఆర్ ఆసక్తికర ట్వీట్ చేశారు. అదే పరంపరలో పరాగ్ అగర్వాల్ కు శుభాకాంక్షలతో పాటు నర్మగర్బ సందేశాన్ని కూడా అందించారు కేటీఆర్. ప్రస్తుతం కేటీఆర్ చేసిన ట్వీట్ పై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

KTR also sent a message of congratulations to the new CEO of Twitter Parag Agarwal. There is an interesting discussion going on about the tweet made by KTR.