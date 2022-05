కేసీఆర్ దేశ పర్యటనకు బ్రేక్.. హైదరాబాద్ కు తిరిగొచ్చిన సీఎం; కారణాలివేనా? హాట్ టాపిక్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

వారం రోజుల పాటు ఢిల్లీ కేంద్రంగా రాజకీయ పర్యటనలు చేయాలని, దేశ రాజకీయాలలో సంచలనాలు సృష్టించాలని షెడ్యూల్ ఖరారు చేసుకొని మరీ వెళ్లిన టిఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత, తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ హఠాత్తుగా హైదరాబాద్ కు రిటర్న్ అయ్యారు. సీఎం పర్యటనలో షెడ్యూలు చేసుకున్న అన్ని రాష్ట్రాలకు వెళ్లక ముందే కెసిఆర్ హైదరాబాద్ కు తిరిగి వచ్చారు. దీంతో కెసిఆర్ తీసుకున్న అనూహ్య నిర్ణయం పట్ల రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

English summary

KCR, who was scheduled country tour, returned to Hyderabad before the schedule was completed. There will be an interesting discussion in the political circles on the reasons behind the unexpected decision taken by the CM on his return to Hyderabad.