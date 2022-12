బీఆర్ఎస్ ఆంధ్ర ఎన్నికల పోరాటం, టిడిపి తెలంగాణ రాజకీయ ప్రయత్నం: ఆసక్తికరం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. టిఆర్ఎస్ పార్టీని బి ఆర్ ఎస్ గా మార్చి జాతీయ రాజకీయాలలో కేసీఆర్ అడుగు పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే, ఇక తెలంగాణ వైపు అనేక పాత, కొత్త పార్టీలు దృష్టిసారించడం ప్రస్తుతం ఆసక్తికరంగా మారింది. మరీ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో రాజకీయాలు చేయాలని వెళుతున్న బీఆర్ఎస్, ఇదే సమయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మళ్లీ పుంజుకోవడం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్న టిడిపి పై రాజకీయ వర్గాల్లో ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది. ఈ పార్టీలతో వచ్చే ఎన్నికల్లో నష్టం జరిగేది ఎవరికి అన్న అంశం ఆసక్తికరంగా మారింది.

English summary

Vijayashanthi expressed the opinion that BRS Andhra election struggle and TDP Telangana political effort is interesting and BJP will be harmed with padayatras and public meetings in Telangana, impacts on the anti-BRS vote bank.