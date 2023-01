ఏపీలో బీఆర్ఎస్ ఎంట్రీ ఇద్దరు చంద్రుల వల్లే.. 2024ఎన్నికలలో ఊహించని పరిణామాలు

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత, మాజీ ఎంపీ చింతా మోహన్ ఏపీలో బి ఆర్ ఎస్ రాజకీయాలపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇద్దరు చంద్రుల మధ్య వివాదమే ఏపీలో బీఆర్ఎస్ ఎంట్రీకి కారణమని చింతామోహన్ అభిప్రాయపడ్డారు. చంద్రబాబు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సభ పెడితే కెసిఆర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో సభ పెడుతున్నాడని ఆయన వ్యాఖ్యలు చేశారు. కెసిఆర్ కూడా ప్రధాని కావాలనే ఆశతో జాతీయ రాజకీయాలపై మక్కువ చూపుతున్నారు అన్న అనుమానాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ఇక ఇదే సమయంలో వచ్చే ఎన్నికలలో ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయని చింతామోహన్ జోస్యం చెప్పారు.

Chinta Mohan stated that the entry of was due to chandrababu and kcr. Chinta Mohan expressed the opinion that unexpected consequences will take place in the 2024 elections.