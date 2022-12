ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా గులాబీపార్టీలో ముసలం.. ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు షాకింగ్ వ్యాఖ్యల దుమారం!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ నాయకుల మధ్య అంతర్గత యుద్ధం కొనసాగుతూనే ఉంది . ముఖ్యంగా పినపాకలో గులాబీ పాలిటిక్స్ కాక రేపుతున్నాయి. ఎన్నికల సంవత్సరం కావడంతో ఎస్టీ నియోజకవర్గంలో రంజుగా రాజకీయాలు మారుతున్నాయి. నేతల సంచలన వ్యాఖ్యలు అందుకు ఊతం ఇస్తున్నాయి. తాజాగా మరోమారు పినపాక ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు చేసిన వ్యాఖ్యలు రాజకీయ దుమారం రేపాయి.

English summary

Rega Kantha Rao's sensational comments that I am present not former MLA, Don't do action before him. Former MLA Payam Venkateshwarlu vs Rega Kantha Rao, BRS internal war is going on.