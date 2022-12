ఎమ్మెల్యేల ఎరకేసులో బీఆర్ఎస్ కొత్త అస్త్రం: సీబీఐ ఎంట్రీతో కేటీఆర్ కొత్త డిమాండ్!!

Telangana

oi-Dr Veena Srinivas

ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు కేసు అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి మళ్ళీ బీఆర్ఎస్ నేతలు మెడకే చుట్టుకునేలా కనిపిస్తుంది. ఎమ్మెల్యేల కొనుగోలు వ్యవహారంలో ఈ డి ఎంట్రీ ఇవ్వడం, ఊహించని విధంగా కోర్టు కూడా సిబిఐ ఎంట్రీకి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడంతో దీనిని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి అనేదానిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. ఇక తాజాగా మంత్రి కేటీఆర్ చేసిన ప్రకటనతో ఎమ్మెల్యేల కొనుగోళ్ల కేసు వ్యవహారంలో బి ఆర్ ఎస్ కొత్త అస్త్రాన్ని ఎంచుకుంటుంది అని అర్థమవుతుంది.

English summary

BRS launched a new weapon in the case of MLAs poaching case. Along with the CBI investigation, there was a new demand for narco analysis and lie detector tests for the accused.