బీఆర్ఎస్ లో ముఖ్య నేతల చేరికలకు రంగం సిద్దమైంది. ప్రముఖులతో కేసీఆర్ వరుస సమావేశాలు కొనసాగుతున్నాయి.

Telangana

oi-Sai Chaitanya

ఇతర పార్టీల నుంచి బీఆర్ఎస్ లోకి చేరికల పై గులాబీ నేతలు ఫోకస్ పెట్టారు. నేరువగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పలువురు నేతలతో సమావేశాలు నిర్వహిస్తున్నారు. తన లక్ష్యాలను వివరిస్తున్నారు. వారికి తన పార్టీలో దక్కే ప్రాధాన్యతను వివరిస్తున్నారు. ముందుగా పొరుగు రాష్ట్రాల నుంచి చేరికలను పెంచేలా వ్యూహం అమలు చేస్తున్నారు. అదే సమయంలో ఆ రాష్ట్రాల్లో ప్రజలను ఆకట్టుకొనేలా తమ విధానాలను స్పష్టం చేయటానికి సిద్దమయ్యారు. ఈ రోజు తెలంగాణ దాటి మహారాష్ట్రలో బీఆర్ఎస్ తొలి సభ జరగనుంది. ఈ సభ పైన రాజకీయంగా ఆసక్తి కనిపిస్తోంది.

English summary

All set for BRS Public meeting at Nanded on Sunday, KCR likely to announce his party future action plan in Maharatra and in National politics.