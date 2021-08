బుల్లెట్ బండి పాట పెడితేనే పాలు తాగుతున్న కొండముచ్చు .. చివరకు వానరం కూడానా.. ఇదో వేలంవెర్రి !!

Telangana

ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బుల్లెట్ బండి పాట వేలంవెర్రిగా తయారైంది. ఎక్కడ చూసినా ఆ పాట హల్చల్ చేస్తుంది. ఏ పెళ్లిలో చూసినా ఆ పాట ప్రధానంగా వినిపిస్తోంది. ఇక జోష్ వంటి యాప్స్ లోనూ ఈ పాటే ట్రెండ్ అవుతుంది. బుల్లెట్ బండి పాటకు విపరీతమైన క్రేజ్ పెరిగింది. ఎంతగా బుల్లెట్ బండి పాట క్రేజీగా మారిందంటే, సాక్షాత్తూ కొండముచ్చు ఆ పాట వింటే తప్ప పాలు తాగనంతగా నచ్చిందంటే ఇక ఈ పాట ఏ రేంజ్ లో మోత మోగుతుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు.

Now the bullet bandi song has gone viral in the state of Telangana. That song makes a buzz wherever you look. That song is heard at any wedding. The same trend is happening in apps like Josh. The craze for the Bullet bandi song has grown tremendously. So much so that the Bullet bandi song has gone crazy, and the fact that monkey drink the milk when it hears that song in mahabubabad district.