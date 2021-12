ధాన్యం కొనడం కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రధమ కర్తవ్యం.!రాష్ట్ర రైతాంగానికి వ్యవసాయ మంత్రి సింగిరెడ్డి లేఖ.!

Telangana

హైదరాబాద్ : దేశంలో రైతులు పండించే పంటలకు మద్దతుధర ప్రకటించడం, వాటిని సేకరించి, నిల్వ చేసి, కరువుకాటకాలు తలెత్తినప్పుడు కార్మికులు, సైనికులకు పంపిణీ చేయడమే కాకుండా సమాజంలో ఉన్న పేద బడుగు బలహీనవర్గాలకు ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా నిరంతరం సరఫరా చేయడం కేంద్రప్రభుత్వ విధి అని రాష్ట్ర వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి సింగిరెడ్డి నిరంజన్ రెడ్డి స్పష్టం చేసారు. ఇదే అంశం పట్ల ఆయన రాష్ట్ర రైతాంగానికి సుధీర్ఘ లేఖ రాసారు. వరి ధాన్యం కొనుగోలులో ఎవరిది సత్యం, ఎవరిది అసత్యం అనే అంశాన్ని లేఖ ద్వారా రైతులకు వివరించే ప్రయత్నం చేసారు వ్యవసాయ శాఖా మంత్రి.

State Agriculture Minister Singireddy Niranjan Reddy has made it clear that it is the duty of the Union Government to announce support prices for the crops grown by farmers in the country, He wrote a long letter to the state peasantry on the same subject.