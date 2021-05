ప్రయివేట్ ఆసుపత్రులు అధిక బిల్లులు వేస్తే కాల్ చేయండి.!రంగంలోకి దిగిన టాస్క్ ఫోర్స్.!

Telangana

హైదరాబాద్ : కరోనా వ్యాధిని అడ్డం పెట్టుకుని అడ్డగోలుగా దండుకుంటున్న ప్రయివేట్ ఆసుపత్రుల ఆగడాలను అరికట్టేందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుంబిగించినట్టు తెలుస్తోంది. కొద్దిపాటి చికిత్సకు లక్షల్లో బిల్లులు వేస్తూ, బిల్లు కడితేనే పేషెంట్ ను డిశ్చార్జీ చేస్తామని మొండిగా వ్యవహరించే ఆసుపత్రులపట్ల కొరడా ఝుళిపించేందుకు టాస్క్ ఫోర్స్ ప్రణాళికలరు రచిస్తోంది. ఏదైనా ఆసుపత్రిలో పేషెంట్ చనిపోతే పూర్తి బిల్లులు చెల్లిస్తేనే డెడ్ బాడీని ఇస్తామని మానవత్వం లేకుండా చెప్పడం వంటి చర్యలకు కూడా విజిలెన్స్ శాఖ చెక్ పెట్టనుంది.

It seems that the Telangana government has stepped in to curb the flow of private hospitals that are blocking corona disease.