వరిపై స్పష్టత ఇస్తారా.?జంతర్ మంతర్ లో జాతర చూస్తారా.?కేంద్రానికి కేసీఆర్ సూటి ప్రశ్న.!

Telangana

oi-Harikrishna

ఢిల్లీ/హైదరాబాద్ : రాజకీయాల్లో తెలంగాణ సీఎం చంద్రశేఖర్ రావు స్టైలే వేరు. కయ్యానికైనా వియ్యానికైనా ఓ సందర్బం ఉండాలని భావించే చంద్రశేఖర్ రావు వరి కొనుగోలుపై కేంద్ర ప్రభుత్వంతో తాడోపేడో తేల్చుకునేందుకు హస్తినలో పాదంమోపారు. వరి కొనుగోలుపై కేంద్రం తన వైఖరి స్పష్టం చేయకపోతే తర్వాత కార్యాచరణపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు చంద్రశేఖర్ రావు. ఒకవేళ వరి కొనుగోలుపై కేంద్రం సానుకూల స్పందన తెలపక పోతే ఈనెల 29న పార్లమెంట్ సమావేశాలు ప్రారంభం అయ్యే రోజున ఢిల్లీలో గులాబీ శ్రేణులతో కలిసి ధర్నా చేసేందుకు ప్రణాళిక రచిస్తున్నారు గులాబీ దళపతి. అదే 29వ రోజున మరో ప్రత్యేకత ఉందని గులాబీ నేతలు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

English summary

According to party sources, CM Chandrasekhar Rao is likely to hold a dharna with TRS ranks at Jantar Mantar in Delhi on the occasion of Deeksha Divas on March 29 if the Center is not positive on rice procurement.